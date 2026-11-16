DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merck-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Merck-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Merck-Papier letztlich bei 117,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,851 Merck-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 149,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,26 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,26 Prozent zugenommen.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 65,04 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at