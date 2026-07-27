Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Lohnendes Merck-Investment? 27.07.2026 10:04:12

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 27.07.2025 wurden Merck-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 112,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 88,810 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 139,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 357,90 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,58 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 60,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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