DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Merck-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 139,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,719 Merck-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 155,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 112,01 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 112,01 EUR, was einer positiven Performance von 12,01 Prozent entspricht.

Am Markt war Merck jüngst 67,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at