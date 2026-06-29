Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Rentables Merck-Investment?
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29.06.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Merck-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 112,65 EUR. Bei einem Merck-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,877 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 145,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 292,94 EUR wert. Mit einer Performance von +29,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Merck zuletzt 63,33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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