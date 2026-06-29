DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Merck-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 112,65 EUR. Bei einem Merck-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,877 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 145,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 292,94 EUR wert. Mit einer Performance von +29,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Merck zuletzt 63,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at