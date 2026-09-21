Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Lohnende Merck-Anlage?
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21.09.2026 10:03:43
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Merck-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Merck-Anteile 108,25 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,238 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 199,54 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 18.09.2026 auf 129,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,95 Prozent vermehrt.
Merck war somit zuletzt am Markt 56,46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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