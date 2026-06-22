DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 89,74 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Merck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,114 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 148,09 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 19.06.2026 auf 132,90 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,09 Prozent.

Insgesamt war Merck zuletzt 57,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at