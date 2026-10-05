Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Merck-Investmentbeispiel 05.10.2026 10:03:43

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Zum Handelsende stand das Merck-Papier an diesem Tag bei 186,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,536 Merck-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,44 EUR, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 02.10.2026 auf 136,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,56 Prozent.

Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 59,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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