Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet
Am 16.02.2023 wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 184,10 EUR. Bei einem Merck-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,543 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 127,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 69,42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30,58 Prozent vermindert.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 55,56 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
