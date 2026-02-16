Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Lohnende Merck-Anlage? 16.02.2026 10:03:48

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Merck-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.02.2023 wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 184,10 EUR. Bei einem Merck-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,543 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 127,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 69,42 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 30,58 Prozent vermindert.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 55,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Merck KGaA

10.02.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Merck Kaufen DZ BANK
03.02.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Merck Equal Weight Barclays Capital

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 125,80 -0,98% Merck KGaA

