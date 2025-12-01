Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Merck Aktie

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Profitables Merck-Investment? 01.12.2025 10:04:31

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 134,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,239 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 116,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 611,73 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 611,73 EUR, was einer negativen Performance von 13,88 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 50,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Merck KGaA

17.11.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
14.11.25 Merck Buy UBS AG
14.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Merck Kaufen DZ BANK
13.11.25 Merck Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA

Aktien 

