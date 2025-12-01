Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Profitables Merck-Investment?
|
01.12.2025 10:04:31
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 134,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 74,239 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 116,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 611,73 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 611,73 EUR, was einer negativen Performance von 13,88 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 50,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
