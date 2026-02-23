Merck Aktie

Profitables Merck-Investment? 23.02.2026 10:04:23

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Merck-Aktie bei 135,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,375 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 128,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945,06 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 945,06 EUR, was einer negativen Performance von 5,49 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 55,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

