Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Rentable Merck-Investition? 31.08.2026 10:03:47

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 166,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 6,024 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 844,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 140,25 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 15,51 Prozent.

Jüngst verzeichnete Merck eine Marktkapitalisierung von 60,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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