MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Investition
|
06.04.2026 10:03:47
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit MTU Aero Engines-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,75 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,223 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 02.04.2026 386,91 EUR wert, da der Schlussstand 316,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +286,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 17,04 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Papiere an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie lag beim Börsengang bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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