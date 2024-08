DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MTU Aero Engines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 205,70 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,486 MTU Aero Engines-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,43 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 09.08.2024 auf 258,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,43 Prozent gesteigert.

Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 13,87 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Ein MTU Aero Engines-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at