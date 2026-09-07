DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MTU Aero Engines-Aktie Investoren gebracht.

Am 07.09.2023 wurden MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen MTU Aero Engines-Anteile an diesem Tag bei 214,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,662 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 347,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 620,51 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 62,05 Prozent vermehrt.

MTU Aero Engines wurde am Markt mit 18,73 Mrd. Euro bewertet. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der MTU Aero Engines-Aktie wurde der Erstkurs mit 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at