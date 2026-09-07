MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Investment im Blick
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07.09.2026 10:04:00
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren eingefahren
Am 07.09.2023 wurden MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen MTU Aero Engines-Anteile an diesem Tag bei 214,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,662 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 347,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 620,51 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 62,05 Prozent vermehrt.
MTU Aero Engines wurde am Markt mit 18,73 Mrd. Euro bewertet. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der MTU Aero Engines-Aktie wurde der Erstkurs mit 21,89 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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