DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MTU Aero Engines-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 200,80 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,498 MTU Aero Engines-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.01.2026 186,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 374,50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,50 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 20,14 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers auf 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at