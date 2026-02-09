MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

Lohnende MTU Aero Engines-Investition? 09.02.2026 10:04:28

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 76,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,089 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2026 auf 380,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 980,37 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 398,04 Prozent vermehrt.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 20,47 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Papiers belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MTU Aero Engines

