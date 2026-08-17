MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Rentabler MTU Aero Engines-Einstieg? 17.08.2026 10:04:12

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MTU Aero Engines gewesen.

Am 17.08.2021 wurde das MTU Aero Engines-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das MTU Aero Engines-Papier an diesem Tag 201,60 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,960 MTU Aero Engines-Papiere. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 14.08.2026 1 898,31 EUR wert, da der Schlussstand 382,70 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 89,83 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,62 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-IPO fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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