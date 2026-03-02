DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers betrug an diesem Tag 207,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 4,831 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (365,40 EUR), wäre die Investition nun 1 765,22 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,52 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 19,68 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at