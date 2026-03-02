MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

Lukrative MTU Aero Engines-Investition? 02.03.2026 10:16:34

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers betrug an diesem Tag 207,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 4,831 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (365,40 EUR), wäre die Investition nun 1 765,22 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,52 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 19,68 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

Analysen zu MTU Aero Engines AG

25.02.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
25.02.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
25.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
