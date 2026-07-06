MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Langfristige Investition 06.07.2026 10:03:54

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen MTU Aero Engines-Investment verdienen können.

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 371,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das MTU Aero Engines-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,693 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.07.2026 auf 378,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 019,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,97 Prozent.

Insgesamt war MTU Aero Engines zuletzt 20,40 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 fand der erste Handelstag des MTU Aero Engines-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Papiers belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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