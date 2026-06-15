DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren MTU Aero Engines-Anteile an diesem Tag 226,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,425 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 380,53 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 12.06.2026 auf 312,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MTU Aero Engines eine Börsenbewertung in Höhe von 16,81 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-IPO fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Anteils belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at