MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Lukrative MTU Aero Engines-Anlage? 02.11.2026 10:03:52

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 181,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,552 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,68 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 30.10.2026 auf 329,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 81,68 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 17,74 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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