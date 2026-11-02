MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Lukrative MTU Aero Engines-Anlage?
|
02.11.2026 10:03:52
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen
Die MTU Aero Engines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 181,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,552 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,68 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 30.10.2026 auf 329,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 81,68 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 17,74 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
30.10.26
|MTU Aero Engines-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.at)
|
30.10.26
|MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold (finanzen.at)
|
30.10.26
|MTU Aero Engines-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform (finanzen.at)
|
29.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt MTU auf 'Kaufen' - Fairer Wert 445 Euro (dpa-AFX)
|
29.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.10.26
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet (finanzen.at)
|
29.10.26
|MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: MTU überrascht mit Umsatzsprung - Aktie legt doch noch zu (dpa-AFX)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.10.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|332,50
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.