MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Hochrechnung
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13.04.2026 10:03:42
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 268,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, befänden sich nun 3,719 MTU Aero Engines-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 218,67 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 10.04.2026 auf 327,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,87 Prozent.
MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 17,65 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die MTU Aero Engines-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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