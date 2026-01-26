DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 26.01.2023 wurde das MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 229,40 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,592 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der MTU Aero Engines-Aktie auf 378,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 477,77 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64,78 Prozent angezogen.

Der Marktwert von MTU Aero Engines betrug jüngst 20,33 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines MTU Aero Engines-Anteils bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at