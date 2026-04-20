DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 242,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in MTU Aero Engines-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,237 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.04.2026 14 272,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 346,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,72 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 18,64 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Papiers belief sich damals auf 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at