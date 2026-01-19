DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MTU Aero Engines-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.01.2025 wurde die MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 335,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,985 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Papiere wären am 16.01.2026 1 156,42 EUR wert, da der Schlussstand 387,40 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,64 Prozent erhöht.

MTU Aero Engines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,84 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at