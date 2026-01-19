MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Rentable MTU Aero Engines-Investition?
|
19.01.2026 10:04:02
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 19.01.2025 wurde die MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 335,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,985 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Papiere wären am 16.01.2026 1 156,42 EUR wert, da der Schlussstand 387,40 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15,64 Prozent erhöht.
MTU Aero Engines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,84 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
13.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
13.01.26
|MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform (finanzen.at)
|
13.01.26
|Buy für MTU Aero Engines-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.at)
|
12.01.26
|Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.at)
|
12.01.26
|DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|386,50
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.