MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Hochrechnung
|
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 334,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,940 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 808,38 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 13.02.2026 auf 394,40 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 808,38 EUR, was einer positiven Performance von 18,08 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 21,21 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Anteils fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des MTU Aero Engines-Papiers bei 21,89 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|395,30
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.