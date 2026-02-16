DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 334,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,940 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 808,38 EUR, da sich der Wert einer MTU Aero Engines-Aktie am 13.02.2026 auf 394,40 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 808,38 EUR, was einer positiven Performance von 18,08 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 21,21 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Anteils fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des MTU Aero Engines-Papiers bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at