DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in MTU Aero Engines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die MTU Aero Engines-Aktie an diesem Tag bei 201,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,495 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 291,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,53 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 15,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Papiers fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des MTU Aero Engines-Papiers lag beim Börsengang bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at