MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Investition im Blick
|
11.05.2026 10:04:47
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit MTU Aero Engines-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 323,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,950 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 305,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 439,80 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5,60 Prozent vermindert.
Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 16,43 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Papiere fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
11.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
11.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
11.05.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.at)
|
11.05.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|292,60
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.