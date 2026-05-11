DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit MTU Aero Engines-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 323,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,950 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 305,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 439,80 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5,60 Prozent vermindert.

Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 16,43 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Papiere fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at