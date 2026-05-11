MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MTU Aero Engines-Investition im Blick 11.05.2026 10:04:47

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren MTU Aero Engines-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit MTU Aero Engines-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 323,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,950 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 305,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 439,80 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5,60 Prozent vermindert.

Am Markt war MTU Aero Engines jüngst 16,43 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Papiere fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

mehr Analysen
11.05.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
01.05.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.04.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 292,60 -0,54% MTU Aero Engines AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen