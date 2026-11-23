MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Profitables MTU Aero Engines-Investment?
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23.11.2026 10:03:36
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit MTU Aero Engines-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 348,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,287 MTU Aero Engines-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (333,40 EUR), wäre das Investment nun 95,64 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 4,36 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 17,96 Mrd. Euro. MTU Aero Engines-Anteile wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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