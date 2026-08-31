MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Langfristige Performance
|
31.08.2026 10:03:47
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 381,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,262 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 359,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 94,38 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,62 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 19,37 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das MTU Aero Engines-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
27.08.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|DAX-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|353,70
|-1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.