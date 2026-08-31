DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in MTU Aero Engines eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 381,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,262 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 359,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 94,38 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,62 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 19,37 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das MTU Aero Engines-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at