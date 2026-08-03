MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Frühes Investment 03.08.2026 10:03:45

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 368,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,174 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 31.07.2026 9 831,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 361,80 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 831,52 EUR, was einer negativen Performance von 1,68 Prozent entspricht.

MTU Aero Engines wurde am Markt mit 19,49 Mrd. Euro bewertet. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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