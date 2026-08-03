MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Frühes Investment
|
03.08.2026 10:03:45
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Der Schlusskurs der MTU Aero Engines-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 368,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,174 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 31.07.2026 9 831,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 361,80 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 831,52 EUR, was einer negativen Performance von 1,68 Prozent entspricht.
MTU Aero Engines wurde am Markt mit 19,49 Mrd. Euro bewertet. Am 06.06.2005 wurden MTU Aero Engines-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt MTU auf 'Sector Perform' - Ziel 365 Euro (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|371,30
|2,51%