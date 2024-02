DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,639 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 400,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 256,20 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +156,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft bezifferte sich zuletzt auf 54,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at