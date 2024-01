DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag bei 218,80 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,570 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.01.2024 auf 396,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 811,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 81,12 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Börsenbewertung in Höhe von 53,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at