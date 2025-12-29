Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investmentbeispiel 29.12.2025 10:03:51

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag 305,90 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,269 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (562,40 EUR), wäre die Investition nun 1 838,51 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 83,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eine Börsenbewertung in Höhe von 72,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

