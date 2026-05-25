DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 236,40 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,423 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 469,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,39 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,39 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft betrug jüngst 57,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at