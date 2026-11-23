Investoren, die vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie letztlich bei 532,40 EUR. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,783 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 894,06 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 20.11.2026 auf 580,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,94 Prozent.

Der Marktwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft betrug jüngst 71,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at