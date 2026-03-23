DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 315,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,317 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 520,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 164,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,97 Prozent vermehrt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at