Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Langfristige Anlage
|
23.03.2026 10:04:34
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 315,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,317 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 520,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 164,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,97 Prozent vermehrt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 67,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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