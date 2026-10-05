Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Performance 05.10.2026 10:03:43

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 05.10.2023 wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag 369,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,706 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 376,45 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 02.10.2026 auf 508,60 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,65 Prozent gesteigert.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert an der Börse wurde auf 63,99 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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