DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment gewesen.

Am 02.11.2023 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier bei 382,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,116 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 808,04 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 30.10.2026 auf 567,00 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 14 808,04 EUR, was einer positiven Performance von 48,08 Prozent entspricht.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 71,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at