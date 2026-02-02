DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie betrug an diesem Tag 229,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,611 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 346,27 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 30.01.2026 auf 512,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 123,46 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 66,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at