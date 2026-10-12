Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Performance unter der Lupe
|
12.10.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 241,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 689,44 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 09.10.2026 auf 523,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 116,89 Prozent vermehrt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65,90 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
08.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.10.26
|EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
07.10.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.