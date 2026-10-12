DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gebracht.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile bei 241,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,408 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 689,44 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteils am 09.10.2026 auf 523,80 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 116,89 Prozent vermehrt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65,90 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at