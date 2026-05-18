Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Performance im Blick
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18.05.2026 10:04:29
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 330,50 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hat, hat nun 30,257 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 311,65 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 15.05.2026 auf 473,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 43,12 Prozent vermehrt.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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