DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag 244,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,095 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 061,43 EUR, da sich der Wert einer Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am 11.09.2026 auf 503,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,14 Prozent vermehrt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 63,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at