DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile 503,20 EUR wert. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,199 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 527,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,73 EUR wert. Mit einer Performance von +4,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 68,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at