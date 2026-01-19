Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Lohnendes Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment? 19.01.2026 10:04:02

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile 503,20 EUR wert. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,199 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 527,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,73 EUR wert. Mit einer Performance von +4,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 68,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

16.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
13.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 523,20 -0,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

