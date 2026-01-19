Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Lohnendes Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment?
|
19.01.2026 10:04:02
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen
Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile 503,20 EUR wert. Bei einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,199 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 527,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,73 EUR wert. Mit einer Performance von +4,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 68,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|523,20
|-0,76%
