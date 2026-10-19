DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier bei 174,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,573 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 313,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 547,20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 213,76 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich jüngst auf 68,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at