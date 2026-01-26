Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Lukrative Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anlage?
|
26.01.2026 10:04:21
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 332,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,011 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 507,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 528,46 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,85 Prozent gesteigert.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 65,79 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|505,80
|-0,43%