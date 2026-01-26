Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Lukrative Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anlage? 26.01.2026 10:04:21

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 332,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,011 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 507,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 528,46 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,85 Prozent gesteigert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 65,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

21.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
13.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 505,80 -0,43%

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX stabil -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich kaum vom Fleck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

