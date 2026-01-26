DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 332,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,011 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers auf 507,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 528,46 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52,85 Prozent gesteigert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft war somit zuletzt am Markt 65,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at