Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition
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13.07.2026 10:04:05
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag 334,70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,988 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 503,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 504,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,46 Prozent gesteigert.
Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 62,21 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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