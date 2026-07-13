DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an diesem Tag 334,70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,988 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 503,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 504,63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,46 Prozent gesteigert.

Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 62,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at