Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Rentable Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anlage?
|
09.03.2026
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren verdient
Am 09.03.2016 wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 180,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,549 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien im Depot. Die gehaltenen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere wären am 06.03.2026 2 914,54 EUR wert, da der Schlussstand 525,20 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 914,54 EUR entspricht einer Performance von +191,45 Prozent.
Der Börsenwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich jüngst auf 68,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
