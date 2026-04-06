Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Frühe Investition
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06.04.2026 10:03:47
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 174,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert, befänden sich nun 57,339 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 545,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 250,00 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 212,50 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft betrug jüngst 69,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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