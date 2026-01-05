DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 237,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,214 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 277,29 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 02.01.2026 auf 540,40 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 277,29 EUR, was einer positiven Performance von 127,73 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 70,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at