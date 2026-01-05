Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment im Blick 05.01.2026 10:03:53

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 237,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,214 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 277,29 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 02.01.2026 auf 540,40 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 277,29 EUR, was einer positiven Performance von 127,73 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 70,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen

05.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
17.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
12.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 540,40 -1,42% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen