Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment im Blick
|
05.01.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 237,30 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,214 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 277,29 EUR, da sich der Wert eines Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers am 02.01.2026 auf 540,40 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 277,29 EUR, was einer positiven Performance von 127,73 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft belief sich zuletzt auf 70,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|540,40
|-1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.